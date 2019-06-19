Источник: Демирал проходит медосмотр в "Ювентусе"

Защитник "Сассуоло" Мерих Демирал проходит медосмотр в "Ювентусе", сообщает Football Italia.

Сообщается, что после медобследования он подпишет контракт с "Юве". Ожидается, что он не будет отдан в аренду и останется в расположении команды.

21-летний турок в прошлом сезоне провел 14 матчей в серии А и забил два мяча. Также он играл в аренде за "Аланьяспор" - 20 матчей и один гол.

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