Иско может перейти в «Челси» летом

Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «Челси», утверждает Eldesmarque. По информации СМИ, лондонцы готовы заплатить за 27-летнего испанца 52 миллиона евро.

Мадридцы не готовы отпускать Иско летом, но могут рассмотреть вариант с уходом футболиста в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско провел 13 матчей за «Реал» и не отметился результативными действиями. Его контракт со «сливочными» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.