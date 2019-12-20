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Иско может перейти в «Челси» летом

22:18
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Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «Челси», утверждает Eldesmarque. По информации СМИ, лондонцы готовы заплатить за 27-летнего испанца 52 миллиона евро.

Мадридцы не готовы отпускать Иско летом, но могут рассмотреть вариант с уходом футболиста в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско провел 13 матчей за «Реал» и не отметился результативными действиями. Его контракт со «сливочными» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

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