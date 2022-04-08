Иско может перейти в «Барселону». «Реал» не будет препятствовать трансферу

Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Барселону» летом этого года, сообщает Sport.es.

По данным источника, несмотря на интерес из-за рубежа, футболист хочет остаться в Испании. Ранее основным претендентом на 29-летнего футболиста была «Севилья». Однако в ситуацию вмешалась «Барселона».

Контракт Иско с «Реалом» заканчивается в июне 2022 года. Клуб не будет продлевать с ним соглашение. За «Реал» Иско провел 350 матчей и забил 53 гола.

В текущем сезоне хавбек сыграл за «сливочных» 14 матчей и забил два гола.