Мазрауи согласовал контракт с «Баварией» до 2026 года

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб договорился с агентом 24-летнего марроканца о переходе игрока в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата футболиста составит 4 млн евро в год.

В текущем сезоне Мазрауи провел 32 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.