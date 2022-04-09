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Сегодня, 07:26

Мазрауи согласовал контракт с «Баварией» до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб договорился с агентом 24-летнего марроканца о переходе игрока в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата футболиста составит 4 млн евро в год.

В текущем сезоне Мазрауи провел 32 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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