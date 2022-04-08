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«Арсенал» контактировал с «Реалом по поводу транфсера Азара. Бельгиец хочет остаться в ла лиге

«Арсенал» хочет подписать Эдена Азара
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Лондонский «Арсенал» контактировал с «Реалом» по поводу возвращения полузащитника «сливочных» Эдена Азара, сообщает Footmercato.

По информации источника, «Реал» ищет клуб, в котором 31-летний бельгиец мог бы набрать форму. Сам Азар против переезда в Лондон и хотел бы остаться в чемпионате Испании.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Контракт Азара заканчивается в июне 2024 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a529365793061876529-real-madrid-la-strategie-mercato-deden-hazard

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Эден Азар
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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