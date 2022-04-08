«Арсенал» контактировал с «Реалом по поводу транфсера Азара. Бельгиец хочет остаться в ла лиге

Лондонский «Арсенал» контактировал с «Реалом» по поводу возвращения полузащитника «сливочных» Эдена Азара, сообщает Footmercato.

По информации источника, «Реал» ищет клуб, в котором 31-летний бельгиец мог бы набрать форму. Сам Азар против переезда в Лондон и хотел бы остаться в чемпионате Испании.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Контракт Азара заканчивается в июне 2024 года.