«Арсенал» контактировал с «Реалом по поводу транфсера Азара. Бельгиец хочет остаться в ла лиге
«Арсенал» хочет подписать Эдена Азара
Лондонский «Арсенал» контактировал с «Реалом» по поводу возвращения полузащитника «сливочных» Эдена Азара, сообщает Footmercato.
По информации источника, «Реал» ищет клуб, в котором 31-летний бельгиец мог бы набрать форму. Сам Азар против переезда в Лондон и хотел бы остаться в чемпионате Испании.
В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи.
Контракт Азара заканчивается в июне 2024 года.
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