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«Интер» включился в борьбу за Вернера

11:49
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, миланский клуб включился в борьбу за 24-летнего немца. Представителя клуба находятся в постоянном контакте с окружением игрока.

Ранее сообщалось об инетересе к Вернеру со стороны «Ливерпуля», однако английский клуб взял паузу в переговорах.

В текущем сезоне на счету Вернера 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.

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