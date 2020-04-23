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«Интер» включился в борьбу за Погба

16:41
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Интер», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, агент 27-летнего фанцуза Мино Райола обсуждал с руководством миланцев возможный трансфер.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Реала», ПСЖ и «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 103 миллионов евро.

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