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«Интер» вернется к кандидатуре Жиру после срыва сделки по Льоренте

22:36

«Интер» снова попытается подписать нападающего «Челси» Оливье Жиру, утверждает Sky Italia. Миланский клуб вернулся к кандидатуре француза после срыва сделки по форварду «Наполи» Фернандо Льоренте. Ожидалось, что «Интер» возьмет Льоренте в аренду на полгода в рамках сделки по трансферу Маттео Политано. Однако неаполитанцы заблокировали переход испанского футболиста, поскольку другой форвард Дрис Мертенс выбыл из-за травмы.

Жиру в нынешнем сезоне провел семь неполных игр во всех турнирах, отметившись одним голом.

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