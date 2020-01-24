«Интер» вернется к кандидатуре Жиру после срыва сделки по Льоренте

«Интер» снова попытается подписать нападающего «Челси» Оливье Жиру, утверждает Sky Italia. Миланский клуб вернулся к кандидатуре француза после срыва сделки по форварду «Наполи» Фернандо Льоренте. Ожидалось, что «Интер» возьмет Льоренте в аренду на полгода в рамках сделки по трансферу Маттео Политано. Однако неаполитанцы заблокировали переход испанского футболиста, поскольку другой форвард Дрис Мертенс выбыл из-за травмы.

Жиру в нынешнем сезоне провел семь неполных игр во всех турнирах, отметившись одним голом.