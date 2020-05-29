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«Интер» продлил контракт Янга и собирается сохранить Санчеса

17:05
Алексис Санчес. Фото Goal
Алексис Санчес. Фото Goal
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил о намерении клуба сохранить Алексиса Санчеса. Миланцы взяли чилийского хавбека в аренду у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. также Аузилио сообщил о продлении контракта с другим экс-игроком «МЮ» Эшли Янгом.

— Мы активировали продление контракта с Янгом, — цитирует Football Italia Аузилио. — Мы хотим удержать всех игроков, включая Алексиса Санчеса. Он хорошо проявил себя до травмы. Ему не повезло, но эта пауза — возможность вернуться и продемонстрировать свои способности.

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