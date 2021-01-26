«Интер» не хочет отдавать Эриксена в аренду «Герте»

«Герта» интересуется арендой полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, утверждает Sky Deutschland. По информации источника, на данный момент клубы не пришли к соглашению.

Берлинский клуб намерен арендовать 28-летнего датчанина у «Интера» до конца сезона, разделив зарплату футболиста с миланским клубом. При этом гендиректор итальянской команды Джузеппе Маротта не готов рассматривать предложения с раздельной оплатой контракта Эриксена.

На хавбека также претендуют «Тоттенхэм», «Арсенал», «ПСЖ».

Эриксен перешел в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэма». В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за команду и не отметился результативными действиями.