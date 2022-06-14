«Интер» хочет приобрести Белланову из «Кальяри»

Защитник «Кальяри» Рауль Белланова может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 22-летнего итальлянца претендует «Интер». Миланский клуб готов предложить за игрока 8 млн евро плюс бонусы.

Белланова в минувшем сезоне был арендован «Кальяри» у «Бордо», после чего итальянский клуб выкупил игрока. На его счету 31 матч в серии А, в которых он забил гол и сделал две результативные передачи.