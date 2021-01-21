«Интер» готов отдать Эриксена в аренду «Манчестер Юнайтед»

«Интер» рассматривает вариант продажи полузащитника Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед», утверждает Goal.

По данным источника, руководство итальянского клуба предложило «МЮ» приобрести датчанина. Сделка может быть оформлена как аренда.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек хочет вернуться в «Тоттенхэм», который готов взять игрока в аренду. В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.