«Хоффенхайм» объявил о переходе защитника «Фенербахче» Салаи, которым интересовался «Зенит»

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи стал игроком «Хоффенхайма», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

25-летний венгр подписал контракт до 2027 года. Он будет выступать за «Хоффенхайм» под 41-м номером.

Салаи играл за «Фенербахче» с 2021 года. Он провел за турецкий клуб 117 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в защитнике сборной Венгрии заинтересован «Зенит»