«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Салаи
«Зенит» заинтересован в покупке венгерского защитника «Фенербахче» Аттила Салаи, сообщает Sabah.
По данным источника, на 25-летнего игрока также претендуют «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия». «Фенербахче» готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.
Салаи играет в составе турецкого клуба с января 2021 года. В его активе 114 матчей, семь голов и четыре результативных передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионнов евро.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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