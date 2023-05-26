«Зенит» интересуется защитником «Фенербахче» Салаи

«Зенит» заинтересован в покупке венгерского защитника «Фенербахче» Аттила Салаи, сообщает Sabah.

По данным источника, на 25-летнего игрока также претендуют «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия». «Фенербахче» готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.

Салаи играет в составе турецкого клуба с января 2021 года. В его активе 114 матчей, семь голов и четыре результативных передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионнов евро.