Хименес прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Фулхэм»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес близок к переходу в «Фулхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний мексиканец уже прошел медосмотр и должен в ближайшее время подписать контракт с лондонцами. Трансфер обойдется «Фулхэму» в 5,5 миллиона фунтов стерлингов.

Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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