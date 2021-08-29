«Хетафе» может арендовать Кастильехо у «Милана»

Форвард «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего испанца претендует «Хетафе», который намерен арендовать игрока с возможностью выкупа.

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за «Милан», на его счету 3 гола и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 8 миллионов евро.