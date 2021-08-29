«Наполи» может арендовать Амрабата у «Фиорентины»
06:11
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 25-летнего марокканца претендует «Наполи». Неаполитанцы хотят арендовать игрока с правом выкупа.
В мминувшем сезоне Амрабат провел 33 матча за «Фиорентину», заработав 7 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю