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«Наполи» может арендовать Амрабата у «Фиорентины»

06:11
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего марокканца претендует «Наполи». Неаполитанцы хотят арендовать игрока с правом выкупа.

В мминувшем сезоне Амрабат провел 33 матча за «Фиорентину», заработав 7 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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