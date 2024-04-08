Источник: хавбек «Вест Хэма» Пакета согласен на переход в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета согласен на переход в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Санти Ауна, у «горожан» есть договоренность с 26-летний бразильцем.

Отмечается, что переговоры между клуба могут начаться ближе к открытию летнего трансферного окна.

Контракт Пакета с «молотобойцами» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за «Вест Хэм» 36 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.