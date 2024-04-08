Рангник опроверг переговоры с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии и бывший директор «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, что не контактировал с «Баварией».

«С какой стати? Я чувствую себя здесь (в сборной Австрии) комфортно. У меня все еще есть контракт до 2026 года, и наша цель и наше путешествие продолжатся после чемпионата Европы», — приводит журналист Штефан Камбергер слова Рангника.

65-летний немец возглавлял несколько клубов бундеслиги. Среди них — «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», «Лейпциг», а также работал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».