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8 апреля, 22:53

Рангник опроверг переговоры с «Баварией»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Австрии и бывший директор «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, что не контактировал с «Баварией».

«С какой стати? Я чувствую себя здесь (в сборной Австрии) комфортно. У меня все еще есть контракт до 2026 года, и наша цель и наше путешествие продолжатся после чемпионата Европы», — приводит журналист Штефан Камбергер слова Рангника.

65-летний немец возглавлял несколько клубов бундеслиги. Среди них — «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», «Лейпциг», а также работал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

ФК Бавария
Ральф Рангник
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Источник: хавбек «Вест Хэма» Пакета согласен на переход в «Манчестер Сити»
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