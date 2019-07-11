10:35 | Футбол — Трансферы

Хавбек "Урала", который ранее играл за "Санкт-Галлен", арендован "Лугано"

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Полузащитник "Урала" Марко Араторе продолжит карьеру в швейцарском "Лугано", сообщает официальный Twitter клуба из Екатеринбурга. 28-летний хавбек будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20.

"Желаем Марко стабильной игровой практики и яркой игры в наступающем сезоне!" – написано в сообщении пресс-службы "Урала".

Араторе перешел в "Урал" в 2018-м из "Санкт-Галлена". В прошедшем сезоне провел за "шмелей" 28 матчей и отметился 6 голевыми передачами. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,3 миллиона евро.

 

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