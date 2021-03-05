Хамшик может перейти в шведский «Гетеборг»

Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Хамшик может вернуться в Европу, сообщает Expressen.

По сведениям источника, на 33-летнего словака претендует шведский «Гетеборг». Ранее игрок с 2007 по 2019 год выступал за «Наполи».

Хамшик провел за китайский «Далянь Ифан» 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Он является рекордсменом «Наполи» по проведенным матчам (520) и занимает второе место в списке бомбардиров (121 гол).

В сезоне-2020 «Гетеборг» занял 12-е место в чемпионате Швеции.