«Реал» интересуется Ауаром

«Реал» интересуется полузащитником «Лиона» Усемом Ауаром. По информации AS, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет видеть в своем составе игрока такого плана. «Лион» готов рассмотреть предложения не менее 60 миллионов евро.

Контракт Ауара с французским клубом рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний француз сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.