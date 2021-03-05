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«Реал» интересуется Ауаром

03:03
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«Реал» интересуется полузащитником «Лиона» Усемом Ауаром. По информации AS, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет видеть в своем составе игрока такого плана. «Лион» готов рассмотреть предложения не менее 60 миллионов евро.

Контракт Ауара с французским клубом рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний француз сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

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