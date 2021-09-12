«Барселона» претендует на полузащитника «Лестера» Тилеманса
«Барселона» интересуется полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцы следят за 24-летним бельгийцем длительное время и видят в нем усиление для основного состава. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 5 матчей за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210912/1001687270/tielemans-gusta-barcelona.html
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