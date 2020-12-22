Гранды АПЛ претендуют на Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Nazione.

По данным источника, на 25-летнего серба претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Первая часть переговоров пройдет зимой, окончательно римляне готовы распрощаться с футболистом уже летом.

В нынешнем сезоне серии А Милинкович-Савич провел 10 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.