«Байер» арендовал у «Бетиса» форварда Борху Иглесиаса

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас на правах аренды перешел в «Байер», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. Согласно заявлению «Байера», клуб подписал 31-летнего испанца в связи с травмой основного форварда Виктора Бонифаса.

Иглесиас выступал за «Бетис» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи.