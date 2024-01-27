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Сегодня, 23:07

«Байер» арендовал у «Бетиса» форварда Борху Иглесиаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес и Борха Иглесиас.
Фото ФК «Байер»

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас на правах аренды перешел в «Байер», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. Согласно заявлению «Байера», клуб подписал 31-летнего испанца в связи с травмой основного форварда Виктора Бонифаса.

Иглесиас выступал за «Бетис» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Футбол
ФК Байер
ФК Бетис
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