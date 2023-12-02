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Сегодня, 17:42

Анчелотти заявил, что «Реал» не будет подписывать нового форварда зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о том, что клуб намерен подписать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

«Новый форвард в январе? Нет. Клуб запланировал состав летом, и все. У нас все хорошо», — приводит слова Анчелотти Goal.

«Реал» с 35 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги после 14 туров. Кроме того, мадридцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе с «Наполи», «Брагой» и берлинским «Унионом».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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