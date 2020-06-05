Голкипер «Фрайбурга» Шволов может перейти в «Севилью»

«Севилья» возобновила интерес к вратарю «Фрайбурга» Александру Шволову, сообщают испанские СМИ.

По данным, Estadio Deportivo приобретение голкипера — не приоритетная задача для «Севильи». Место основного вратаря занимает Томаш Вацлик. Тем не менее, клуб проявляет интерес к Шволову. В контракте игрока прописана сумма отступных в восемь миллионов евро.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Фрайбург», пропустил 26 мячей и четыре раза отыграл «на ноль». За команду он выступает с 2015 года. Контракт истекает летом 2022 года.