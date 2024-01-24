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Сегодня, 21:27

Globo: «Ботафого» сделал предложение «Зениту» по трансферу Вендела

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Ботафого» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб сделал предложение петербуржцам об аренде игрока с правом выкупа при достижении футболистом определенных показателей. Сам Вендел хочет перейти в «Ботафого», но главный тренер «Зенита» Сергей Семак против ухода одного из ведущих игроков.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимостьбразильца в 22 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Ботафого
ФК Зенит
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