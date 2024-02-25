«Аль-Иттихад» сделал предложение голкиперу «Барселоны» тер Штегену

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде», сообщает Relevo.

По информации источника, саудовский клуб сделал каталонцам официальное предложение о переходе голкипера в летнее трансферное окно. «Аль-Иттихад» хочет усилить вратарскую позицию для борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

31-летний немец выступает за «Барселону» с 2014 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч, пропустил 20 мячей и 9 раз отыграл на на ноль.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.