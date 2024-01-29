Гладилин: «Если Угальде провалится в «Спартаке», виноваты будут Абаскаль и Амарал»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс ранее заявил, что сумма трансфера может достигнуть 15 миллионов евро.

«Честно говоря, я не видел его игры и судить о навыках Угальде сложно. Его рост всего 173 сантиметра, а вес 68 килограмм? Да, ему, возможно, будет сложно играть против защитников в РПЛ.

Впрочем, я не понимаю, почему сейчас берут форварда за такие деньги. Это очень рискованно. Если Угальде провалится, то в этом будут виноваты Абаскаль и Амарал. На мой взгляд, защитники в РПЛ грубее и жестче, чем в чемпионате Нидерландов. Я не уверен, что Угальде сможет заиграть здесь. Его голы за «Твенте» не являются показателем, поскольку этот клуб гораздо слабее «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Угальде выступает за «Твенте» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 21-летний костариканец забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.