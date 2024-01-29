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Сегодня, 06:43

Серхи Роберто покинет «Барселону» из-за ухода Хави

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто покинет клуб летом, сообщает AS.

По данным источника, 31-летний испанец был готов остаться в команде еще на один год и обсуждал это с Хави, который рассчитывал сохранить футболиста в составе.

После объявления Хави об уходе из «Барселоны» руководство клуба решило не продлевать контракт с игроком.

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
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