Гей близок к переходу в "ПСЖ". Парижане заплатят "Эвертону" 32 миллиона евро

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гей близок к переходу в "ПСЖ", утверждает Le Parisien. По информации СМИ, парижане достигли соглашения о трансфере 29-летнего сенегальца. Французы готовы потратить на покупку хавбека 32 миллиона евро.

"ПСЖ" уже пытался приобрести Гея у "ирисок" в зимнее трансферное окно, но клубы не смогли договориться.

В сезоне-2018/19 на счету Гея 40 матчей за "Эвертон", один гол и две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

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