Гендиректор "Шальке": "Мендиль, Бенталеб и Коноплянка будут искать новую команду"

Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер сообщил, что новую команду для продолжения карьеры будут искать защитник Хамза Мендиль, полузащитники Набиль Бенталеб и Евгений Коноплянка.

- Мы поговорили с Хамзой Мендилем и решили, что он будет искать новый вызов, - цитирует Шнайдера официальный Твиттер клуба. - То же самое касается Набиля Бенталеба и Евгения Коноплянки.

29-летний Евгений Коноплянка в прошедшем сезоне провел 21 матч за "Шальке", забил один мяч и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что им интересуется "Фенербахче".

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр