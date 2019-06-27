Гендиректор "Шальке": "Мендиль, Бенталеб и Коноплянка будут искать новую команду"

Генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер сообщил, что новую команду для продолжения карьеры будут искать защитник Хамза Мендиль, полузащитники Набиль Бенталеб и Евгений Коноплянка.
💬 #Schneider on the squad: "We've spoken with Hamza #Mendyl and have decided that he will look for a new challenge. The same goes for Nabil #Bentaleb and Yevhen #Konoplyanka." #s04 pic.twitter.com/ucXF59h1I4— FC Schalke 04 (@s04_en) 27 июня 2019 г.
- Мы поговорили с Хамзой Мендилем и решили, что он будет искать новый вызов, - цитирует Шнайдера официальный Твиттер клуба. - То же самое касается Набиля Бенталеба и Евгения Коноплянки.
29-летний Евгений Коноплянка в прошедшем сезоне провел 21 матч за "Шальке", забил один мяч и сделал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что им интересуется "Фенербахче".
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