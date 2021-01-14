Гайч может продолжить карьеру в бундеслиге

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в немецком «Унионе», сообщает Tutto Mercato.

По данным источника, 21-летний аргентинец речь идет об аренде до конца сезона. Ранее в СМИ была информация, что футболист может отправиться в аренду в «Трабзонспор».

Гайч стал игроком армейцев летом прошлого года, перейдя из «Сан Лоренцо» за 8 с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ форвард провел 13 матчей и отличился одной голевой передачей.

Контракт Гайча с красно-синими действует до лета 2025 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

На данный момент «Унион» занимает пятое место в чемпионате Германии с 25 очками.