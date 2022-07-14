В «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Ахмеда Айдамирова о трансфере Агаларова в «Ахмат».

«Мы будем все объявлять на официальном сайте, как только подпишем все бумаги. Но словам Ахмеда Мусаевича можно доверять», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.