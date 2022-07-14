В «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Ахмеда Айдамирова о трансфере Агаларова в «Ахмат».
«Мы будем все объявлять на официальном сайте, как только подпишем все бумаги. Но словам Ахмеда Мусаевича можно доверять», — сказал Газизов «СЭ».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
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13
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|0-0
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14
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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