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Сегодня, 13:53

В «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Ахмеда Айдамирова о трансфере Агаларова в «Ахмат».

«Мы будем все объявлять на официальном сайте, как только подпишем все бумаги. Но словам Ахмеда Мусаевича можно доверять», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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