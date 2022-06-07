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Широков предположил, куда может перейти Агаларов

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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков предположил, куда может перейти нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Навскидку, ЦСКА и «Краснодар». Не факт, что в ЦСКА заиграет, потому что габариты не те. Он может и должен еще прибавлять. Нигде не гарантировано место. Я бы на его месте выбрал «Краснодар», но они там сами решат», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Контракт Агаларова действует до июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4718807-roman-shirokov-predpolozhil-v-kakoj-top-klub-rpl-mog-by-perejti-gamid-agalarov.html
Гамид Агаларов
Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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