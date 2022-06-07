Широков предположил, куда может перейти Агаларов

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков предположил, куда может перейти нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Навскидку, ЦСКА и «Краснодар». Не факт, что в ЦСКА заиграет, потому что габариты не те. Он может и должен еще прибавлять. Нигде не гарантировано место. Я бы на его месте выбрал «Краснодар», но они там сами решат», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Контракт Агаларова действует до июня 2024 года.