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Сегодня, 09:52

«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «МЮ» Фреду

Мария Гусева
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«Галатасарай» планирует подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб уже сделал предложение по трансферу 30-летнего бразильца, но «красные дьяволы» отклонили его.

Ранее сообщалось, что Фред, с большой долей вероятности, покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за «МЮ» 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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