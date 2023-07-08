«Манчестер Юнайтед» намерен летом продать четырех ключевых игроков команды
«Манчестер Юнайтед» хочет этим летом расстаться с четырьмя ключевыми игроками команды, сообщает Independent.
По данным источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг намерен продать вингера Джейдона Санчо, полузащитников Фреда, Скотта Мактоминея и защитника Харри Магуайра. Этот шаг необходим для того, чтобы освободить место для новых подписании в предстоящее трансферное окно.
23-летний Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.
30-летний Фред в минувшем сезоне сыграл 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Сообщалось, что им интересуется «Реал».
В сезоне-2022/23 26-летний Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его хочет подписать «Ньюкасл».
30-летний Магуайр с 2019 года выступает за манкунианцев. В сезоне-2022/23 англичанин сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -