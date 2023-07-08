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Сегодня, 15:18

«Манчестер Юнайтед» намерен летом продать четырех ключевых игроков команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет этим летом расстаться с четырьмя ключевыми игроками команды, сообщает Independent.

По данным источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг намерен продать вингера Джейдона Санчо, полузащитников Фреда, Скотта Мактоминея и защитника Харри Магуайра. Этот шаг необходим для того, чтобы освободить место для новых подписании в предстоящее трансферное окно.

23-летний Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.

30-летний Фред в минувшем сезоне сыграл 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Сообщалось, что им интересуется «Реал».

В сезоне-2022/23 26-летний Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его хочет подписать «Ньюкасл».

30-летний Магуайр с 2019 года выступает за манкунианцев. В сезоне-2022/23 англичанин сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Джейдон Санчо
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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