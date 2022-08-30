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Сегодня, 20:19

«Фулхэм» подписал защитника «ПСЖ» Кюрзаву

Мария Гусева
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Сделка по переходу защитника «ПСЖ» Левена Кюрзавы в «Фулхэм» завершилась, сообщает журналист Лоик Танзи.

Кюрзава перешел в «ПСЖ» в 2015 году. В 2020 году парижане продлили соглашение с защитником до 2024 года.

Последний раз он сыграл в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1), который прошел 1 августа 2021 года. Защитник провел на поле всего 9 минут.

29-летний француз провел за национальную сборную 13 матчей, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фулхэм
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