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Сегодня, 03:45

«Фулхэм» хочет подписать Милинковича-Савича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии. По информации 90min, «Фулхэм» планирует заполучить игрока сборной Сербии.

На этой неделе стало известно, что лондонский клуб вернулся в АПЛ. Лучший бомбардир команды Александар Митрович постарается убедить партнера по сборной Сербии перебраться в стан «дачников».

Действующий контракт Милинковича-Савича рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

В этом сезоне серб сыграл на клубном уровне в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

Футбол
ФК Лацио
ФК Фулхэм
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