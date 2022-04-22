«Фулхэм» хочет подписать Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии. По информации 90min, «Фулхэм» планирует заполучить игрока сборной Сербии.

На этой неделе стало известно, что лондонский клуб вернулся в АПЛ. Лучший бомбардир команды Александар Митрович постарается убедить партнера по сборной Сербии перебраться в стан «дачников».

Действующий контракт Милинковича-Савича рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

В этом сезоне серб сыграл на клубном уровне в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.