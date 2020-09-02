«Фрайбург» договорился о сроке аренды Гуса Тила

Полузащитник «Спартака» Гус Тил перейдет в «Фрайбург»? на правах аренды. По информации NOS, срок соглавшения составит два года.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ летом 2019 года, по данным Transfermarkt.com, московский клуб потратил на игрока 16 миллионов евро. Хавбек провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

В сезоне-2020/21 голландец участвовал в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Тила в 8,5 миллиона евро.