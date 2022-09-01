«Аякс» объявил о переходе Окампоса из «Севильи»

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе из «Севили» нападающего Лукаса Окампоса. Амстердамский клуб арендовал игрока на один сезон с правом выкупа.

Ранее стало известно, что амстердамский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца около 20 миллионов евро. Игрок будет подписан на замену Антони, который перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Окампос сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В этом сезоне он не отметился результативными действиями в 3 встречах.