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Сегодня, 01:32

«Аякс» объявил о переходе Окампоса из «Севильи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лукас Окампос.
Фото ajax.nl

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе из «Севили» нападающего Лукаса Окампоса. Амстердамский клуб арендовал игрока на один сезон с правом выкупа.

Ранее стало известно, что амстердамский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца около 20 миллионов евро. Игрок будет подписан на замену Антони, который перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Окампос сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В этом сезоне он не отметился результативными действиями в 3 встречах.

ФК Аякс
ФК Севилья
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