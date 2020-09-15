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«Фиорентина» продолжает интересоваться Пентеком

04:44
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Форвард «Герты» Кшиштоф Пентек может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним поляком продолжает интересоваться «Фиорентина», которая видит в игроке возможную замену форварду Патрику Кутроне. «Герта» хочет продать Пентека за 25 миллионов евро, тогда как «Фиорентина» намерена арендовать игрока.

Пентек стал игроком берлинского клуба в зимнее трансферное окно, перебравшись из «Милана». В 15 матчах бундеслиги поляк забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

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