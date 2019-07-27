"Фиорентина" готова удвоить зарплату Кьезе. А все из-за интереса "Ювентуса"

"Фиорентина" готова удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе до 3,5 миллионов евро в год, чтобы он не перешел в "Ювентус", сообщает Football Italia.

Отмечается, что в этом случае контракт с футболистом будет продлен до лета 2023 года. Его нынешний контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составлет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 37 матчах серии А, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее новый владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо заявил, что не продаст Кьезу и за 100 миллионов евро.