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«Вест Хэм» и «Сампдория» могут арендовать Пеллегрини у «Ювентуса»

07:31
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Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего итальянца претендуют «Вест Хэм» и «Сампдория», которые готовы арендовать игрока.

В минувшем сезоне Пеллегрини был арендован «Дженоа». В составе «гриффонов» защитник провел 12 матчей, в которых отметился голевой передачей и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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