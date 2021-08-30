«Вест Хэм» и «Сампдория» могут арендовать Пеллегрини у «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего итальянца претендуют «Вест Хэм» и «Сампдория», которые готовы арендовать игрока.

В минувшем сезоне Пеллегрини был арендован «Дженоа». В составе «гриффонов» защитник провел 12 матчей, в которых отметился голевой передачей и заработал 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.