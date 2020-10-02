Филипп рассказал о части карьеры в «Динамо»

Новичок «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, который перешел в аренду до конца сезона из «Динамо», рассказал о российской части карьеры.

«Год в Москве способствовал моему развитию как со спортивной, так и с человеческой точки зрения, я получил прекрасный опыт. Вместе с тем в последние недели и месяцы все больше и больше хотелось вернуться в бундеслигу и конкурировать на ее уровне», — сказал Филипп официальному сайту «Вольфсбурга».

«Очень рад, что получил эту возможность в «Вольфсбурге», поскольку еще до продуктивных переговоров с Йоргом Шмадтке (управляющий директор) и Марселом Шефером (спортивный директор) считал его очень профессиональным клубом, где претворяется в жизнь четкая стратегия, которая подходит мне на сто процентов».

26-летний форвард перешел в «Динамо» прошлым летом. В этом сезоне он принял участие в 7 матчах чемпионата России и забил 1 гол, а также вышел на поле в единственной игре бело-голубых в Лиге Европы.