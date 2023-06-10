«Фейеноорд» получит 25 процентов от последующей продажи Кекчю

Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю близок к переходу в «Бенфику», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, соглашение с 22-летним турком будет заключено в ближайшее время. Голландский клуб получит 25 процентов со следующей продажи игрока. Также «Бенфика» намерена включить в контракт сумму выкупа в 120 млн евро.

В сезоне-2022/23 Кекчю провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.