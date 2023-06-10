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Сегодня, 13:12

Моутинью может продолжить карьеру в «Аль-Иттихад», где будет играть Бензема

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Жоау Моутинью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 36-летнего португальца претендует «Аль-Иттихад», за который будет выступать форвард Карим Бензема. Владельцы клуба надеются, что в центре полузащиты Моутинью будет играть с Н'Голо Канте.

3 июня «Вулверхэмптон» сообщил, что Моутинью покинет клуб на правах свободного агента. 36-летний игрок с 2018 года играл за команду. На его счету 212 матчей, 5 голов и 25 голевых передач.

Жоау Моутинью
ФК Аль-Иттихад
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