Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»

Нападающий Ферран Торрес стал игроком «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт клуба. 20-летний испанец подписал пятилетний контракт, до лета 2025 года.

Торрес в прошедшем сезоне провел в составе «Валенсии» 44 матча и забил 6 мячей.

— Я счастлив присоединиться к «Сити», — сказал Торрес. — Каждый игрок мечтает играть за атакующую команду, и «Манчестер Сити» — одна из самых атакующих команд мира.

Пеп придерживается открытого агрессивного стиля, что мне очень нравится. Он умеет развивать футболистов.

«Сити» выиграл немало трофеев в последние 10 лет. Надеюсь, мы продолжим развивать успех.

Ферран Торрес — воспитанник «Валенсии». Он выступал за первую команду «летучих мышей» с 2017 года. Также на его счету игры за юношеские и молодежную сборную Испании.