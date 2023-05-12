Феликс хочет остаться в АПЛ и играть за клуб, участвующий в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс планирует остаться в АПЛ в следующем сезоне на правах аренды. Сейчас он арендован «Челси».

Как написал у себя в Twitter журналист Хави Гомес, 23-летний португалец хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому он может сменить команду. Игрок готов начать предсезонку с «Атлетико», чтобы агент нашел подходящий вариант.

«Челси» арендовал Феликса в зимнее трансферное окно. Португалец провел за «синих» 17 матчей и забил 3 гола.